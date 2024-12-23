2025'in ilk gününde tarihi yürüyüş! TÜGVA, herkesi Galata'da buluşmaya çağırdı

TÜGVA "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa bir güneş doğuyor" başlığıyla Filistin'e destek İsrail'i protesto için herkesi Galata Köprüsü'nde buluşmaya çağırdı. Bilal Erdoğan, "Türkiye'ye 2 yıl üst üste yaptımız için dünyanın başka yerlerinde kabul görür ve yapılırsa insanlığın uyanışı için etkili olacaktır." dedi.

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TÜGVA, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" başlığıyla 1 Ocak 2025'te Galata Köprüsü'nde yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı.

TÜGVA Genel Merkezi’nde 1 Ocak Galata buluşmasıyla ilgili basın lansmanı düzenlendi. TÜGVA yönetim kurulu Başkanı İbranim Beşinci, Memur Sen genel Başkanı Ali Yalçın, İlim Yayma Vakfı Başkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, STK temsilcileri basın mensuplarının karşısına çıktı.

TÜGVA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Beşinci, insanlık ittifakını başlattıklarını belirterek, Galatata Köprüsü'ne yürüyeceklerini söyledi.

Mazlumun yanında durmuş medeniyetin mensupları olarak herkesi Galata Köprüsü'ne çağıran Beşinci, "Artık bir güneş doğuyor. Bu hakikatı tüm dünya duyacak" dedi.

İlim Yayma Vakfı Başkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada İsrail'in nazist rejiminin sürdüdüğü soykırımım sona ermesi için 2025 yılı boyunca pes etmeden sesimizi yükseltmeye mazlumun hakkını savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Erdoğan, "Bu etkinliği yaparak dünyaya örnek oluyoruz. Gündeme etki etmeye çalışıyoruz. 2025 yılında da soykırım devam ettiği müddetçe bu insanların çığlıkları duyulsun. Türkiye'ye 2 yıl üst üste yaptımız için dünyanın başka yerlerinde kabul görür ve yapılırsa insanlığın uyanışı için etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin insanlarda yeni ümitleri beraberinde getirdiğini belirten Erdoğan, "Rabbim hem bütün Suriye halkının barış içinde müreffeh bir şekilde yaşadığı günleri hem de filistinli kardeşlerimizin barış içinde yaşabilmesini gördüğümüz günleri nasip etsin" dedi.