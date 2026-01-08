2025'in en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu! Listenin bir numarası...
2025 yılında da hem kız hem de erkek bebekler için en çok tercih edilen bebek isimleri belli olurken, bazı isimlerin sadece birer tane olması dikkat çekti.
Kamuoyu ile paylaşılan verilere göre 2025 yılında erkek bebeklere koyulan isimler listesinin ilk sırasısı değişmedi.
İŞTE EN POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ
10. EYMEN – 3.676
9. MİRAÇ – 3.743
8. ÖMER – 3.869
7. ASLAN – 3.920
6. KEREM – 4.207
5. ÖMER ASAF – 4.244
4. METEHAN – 4.762
3. YUSUF – 4.880
2. GÖKTUĞ – 5.683
