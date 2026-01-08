BIST 12.077
DOLAR 43,05
EURO 50,34
ALTIN 6.139,62

2025'in en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu! Listenin bir numarası...

|
2025'in en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu! Listenin bir numarası...

2025 yılında da hem kız hem de erkek bebekler için en çok tercih edilen bebek isimleri belli olurken, bazı isimlerin sadece birer tane olması dikkat çekti.

2025'in en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu! Listenin bir numarası... - Resim: 1

Kamuoyu ile paylaşılan verilere göre 2025 yılında erkek bebeklere koyulan isimler listesinin ilk sırasısı değişmedi. 

İŞTE EN POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ

18
2025'in en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu! Listenin bir numarası... - Resim: 2

10. EYMEN – 3.676

9. MİRAÇ – 3.743

8. ÖMER – 3.869

28
2025'in en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu! Listenin bir numarası... - Resim: 3

7. ASLAN – 3.920

6. KEREM – 4.207

5. ÖMER ASAF – 4.244

38
2025'in en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu! Listenin bir numarası... - Resim: 4

4. METEHAN – 4.762

3. YUSUF – 4.880

2. GÖKTUĞ – 5.683

48