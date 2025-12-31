2025'in en çok konuşulan ünlüleri kimler? Kiminin ölümü, kiminin mirası, kiminin başarıları konuşuldu
Habermetre, 2025 yılında en çok konuşulan 10 ünlü ismi listeledi. Listenin başında pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Güllü yer aldı. Güllü'yü yılın başında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur ile Acun Ilıcalı izledi.
Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2025 yılında medyada en çok konuşulan 10 ünlü ismi paylaştı. Habermetre'nin "haber adedi" ve "okunma sayısı" verileri üzerinden hazırladığı liste, yıl boyunca magazin dünyasında hangi isimlerin daha fazla konuşulduğunu ortaya koydu.
EN ÇOK GÜLLÜ'YÜ KONUŞTUK
Habermetre'nin açıkladığı listeye göre 2025'te en çok konuşulan isim; 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü ismi Güllü oldu. 52 yaşında vefat eden Güllü'nün ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Güllü hakkında yıl boyunca 84 bin 956 haber yapılırken, bu içerikler toplamda 177 milyon 327 bin 468 okunma sayısına ulaştı.
FERDİ TAYFUR İKİNCİ SIRADA
Listede ikinci sırada Ankara'da kaldırıldığı hastanede 2 Ocak'ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur yer aldı. 80 yaşında vefat eden Tayfur'un vefatı Türkiye'de sanat camiasında derin üzüntüye yol açtı. Tayfur ile ilgili yıl boyunca 81 bin 993 haber yapıldı ve okunma sayısı 174 milyon 604 bin 408 olarak kaydedildi.
ACUN ILICALI LİSTEYE ÜÇÜNCÜ SIRADAN GİRDİ
Listenin üçüncü sırasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan ve yıl sonuna doğru çakarlı aracıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı yer aldı. Ilıcalı hakkında yıl boyunca 59 bin 194 haber yapıldı ve 171 milyon 274 bin 269 okunmaya ulaştı.