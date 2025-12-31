2025'in en çok konuşulan ünlüleri kimler? Kiminin ölümü, kiminin mirası, kiminin başarıları konuşuldu

EN ÇOK GÜLLÜ'YÜ KONUŞTUK

Habermetre'nin açıkladığı listeye göre 2025'te en çok konuşulan isim; 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü ismi Güllü oldu. 52 yaşında vefat eden Güllü'nün ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Güllü hakkında yıl boyunca 84 bin 956 haber yapılırken, bu içerikler toplamda 177 milyon 327 bin 468 okunma sayısına ulaştı.