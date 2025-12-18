2025 yılını tam isabet bilmişti! Dev banka Deutsche Bank'in 2026 asgari ücret tahmini

Yeni asgari ücret merakla beklenirken ikinci toplantı bugün yapılacak. Sadece çalışanları değil pek çok kalemi etkileyecek asgari ücret için son tahmin Alman bankacılık devi Deutsche Bank'tan geldi. Deutsche Bank geçtiğimiz yıl asgari ücret tahmini ile dikkat çekmişti.

Abone ol

Geçtiğimiz yıl asgari ücret ve enflasyon verilerine dair yaptığı tahminlerde tam isabet sağlayan Deutsche Bank, 2026 yılına dair beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Deutsche Bank CEEMEA Direktörü Christian Wietoska, BloombergHT ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde Türkiye ekonomisinin geleceğine dair önemli detaylar sundu.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 BEKLENTİSİ

Banka, 2026 yılı için asgari ücrette temel bir artış oranı öngörüyor. Wietoska, asgari ücret tahminine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret artış beklentimiz yüzde 25 ama yüzde 5 daha fazla artırım olursa, yüzde 1,5 yıllık enflasyona eklenebilir.”

Christian Wietoska, 2026 yılında Türkiye’deki enflasyonun yüzde 25 seviyesinin altına inmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

FAİZ İNDİRİMİ VE POLİTİKA FAİZİ TAHMİNLERİ

Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık 2025’te 150 baz puan faiz indirimi için, “TCMB'de önemli bir sapma yok” ifadelerini kullanan Wietoska, “Temel senaryomuz 2026'da TCMB'nin 8 adet, 100 baz puan indirim yapması, Yıl sonunda yüzde 30 politika faizi bekliyoruz” dedi.

PİYASALARDA 2026 BEKLENTİLERİ: DOLAR VE TAHVİL

Dolar/TL tarafında sert bir hareketlilik öngörmeyen banka yöneticisi, “Dolar/TL kurunda önemli bir hareket beklemiyorum” değerlendirmesinde bulundu. Tahviller için ise “Eğrinin ortasındaki tahvillerin getirisinin iyi olacağını düşünüyorum” dedi.