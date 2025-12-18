BIST 11.381
DOLAR 42,73
EURO 50,25
ALTIN 5.948,70
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

2025 yılını tam isabet bilmişti! Dev banka Deutsche Bank'in 2026 asgari ücret tahmini

2025 yılını tam isabet bilmişti! Dev banka Deutsche Bank'in 2026 asgari ücret tahmini

Yeni asgari ücret merakla beklenirken ikinci toplantı bugün yapılacak. Sadece çalışanları değil pek çok kalemi etkileyecek asgari ücret için son tahmin Alman bankacılık devi Deutsche Bank'tan geldi. Deutsche Bank geçtiğimiz yıl asgari ücret tahmini ile dikkat çekmişti.

Abone ol

 Geçtiğimiz yıl asgari ücret ve enflasyon verilerine dair yaptığı tahminlerde tam isabet sağlayan Deutsche Bank, 2026 yılına dair beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Deutsche Bank CEEMEA Direktörü Christian Wietoska, BloombergHT ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde Türkiye ekonomisinin geleceğine dair önemli detaylar sundu.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 BEKLENTİSİ
Banka, 2026 yılı için asgari ücrette temel bir artış oranı öngörüyor. Wietoska, asgari ücret tahminine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret artış beklentimiz yüzde 25 ama yüzde 5 daha fazla artırım olursa, yüzde 1,5 yıllık enflasyona eklenebilir.”

Christian Wietoska, 2026 yılında Türkiye’deki enflasyonun yüzde 25 seviyesinin altına inmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

2025 yılını tam isabet bilmişti! Dev banka Deutsche Bank'in 2026 asgari ücret tahmini - Resim: 0

FAİZ İNDİRİMİ VE POLİTİKA FAİZİ TAHMİNLERİ
Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık 2025’te 150 baz puan faiz indirimi için, “TCMB'de önemli bir sapma yok” ifadelerini kullanan Wietoska, “Temel senaryomuz 2026'da TCMB'nin 8 adet, 100 baz puan indirim yapması, Yıl sonunda yüzde 30 politika faizi bekliyoruz” dedi.

PİYASALARDA 2026 BEKLENTİLERİ: DOLAR VE TAHVİL
Dolar/TL tarafında sert bir hareketlilik öngörmeyen banka yöneticisi, “Dolar/TL kurunda önemli bir hareket beklemiyorum” değerlendirmesinde bulundu. Tahviller için ise “Eğrinin ortasındaki tahvillerin getirisinin iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Küsuratına kadar canlı yayında duyurdu! İşte asgari ücret için Ankara'dan sızan rakam
Foto Galeri Küsuratına kadar canlı yayında duyurdu! İşte asgari ücret için Ankara'dan sızan rakam Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu: 162 yıllık Alman tekstil devi iflas etti
Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu: 162 yıllık Alman tekstil devi iflas etti
Zelenskiy: "Moskova'dan 2026'ya 'savaş yılı' olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık"
Zelenskiy: "Moskova'dan 2026'ya 'savaş yılı' olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık"
Sabah yorgun uyanmanızın sebebi kış güneşi olabilir! D vitamini eksiliğiniz varsa dikkat!
Sabah yorgun uyanmanızın sebebi kış güneşi olabilir! D vitamini eksiliğiniz varsa dikkat!
Uyuşturucu operasyonu büyüyor! Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'na yakalama kararı!
Uyuşturucu operasyonu büyüyor! Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'na yakalama kararı!
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar kimler? Cem Küçük 'bazılarının başını ciddi ağrıtır' dedi
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar kimler? Cem Küçük 'bazılarının başını ciddi ağrıtır' dedi
ABD Başkanı Trump Venezuela için baklayı ağzından çıkardı
ABD Başkanı Trump Venezuela için baklayı ağzından çıkardı
Anadolu Efes kötü gidişe son verdi deplasmanda Zalgiris'i farklı yendi
Anadolu Efes kötü gidişe son verdi deplasmanda Zalgiris'i farklı yendi
Milli sporcu Umut Ünlü dünya ikincisi oldu
Milli sporcu Umut Ünlü dünya ikincisi oldu
Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için görüşmeler başlıyor
Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için görüşmeler başlıyor
İstanbul Valiliği açıkladı! Gıda denetimlerinde dev ceza
İstanbul Valiliği açıkladı! Gıda denetimlerinde dev ceza
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Vedat Işıkhan’dan asgari ücret ve istihdam mesajı
Vedat Işıkhan’dan asgari ücret ve istihdam mesajı