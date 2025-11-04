2025 yılında 'Yaşayan En Seksi Erkek' belli oldu! Bakın kim seçildi

Bridgerton ve Wicked dünyaca ünlü yıldızı Jonathan Bailey, 2025 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' ilan edildi. Ünlü oyuncunun yakın zamanda eşcinsel olduğunu açıklaması herkes tarafından çok konuşulmuştu. Şimdi ise yaşayan en seksi erkek olarak seçilmesi tüm dünyada ses getirdi. Bakın gerçekten bu unvan sahibini mi bulmuş...