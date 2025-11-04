2025 yılında 'Yaşayan En Seksi Erkek' belli oldu! Bakın kim seçildi
2025 yılında People dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi. Bu unvanın sahibi olarak belirlenen isim ise Jonathan Bailey oldu ve hayranlarını sevindirdi. Jonathan Bailey bir süre önce eşcinsel olduğunu açıklayarak gündemde fırtına meydana getirmişti.
Bridgerton ve Wicked dünyaca ünlü yıldızı Jonathan Bailey, 2025 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' ilan edildi. Ünlü oyuncunun yakın zamanda eşcinsel olduğunu açıklaması herkes tarafından çok konuşulmuştu. Şimdi ise yaşayan en seksi erkek olarak seçilmesi tüm dünyada ses getirdi. Bakın gerçekten bu unvan sahibini mi bulmuş...
People dergisi, bu yılki seçimini Bridgerton'ın sevilen yıldızı ve yakında vizyona girecek olan Wicked filmindeki Prens Fiyero rolüyle tanınan 37 yaşındaki Jonathan Bailey'den yana kullandı.
People dergisinin açıklamasına göre, Bailey sadece yakışıklılığıyla değil, aynı zamanda çekiciliği, zekası ve karizmasıyla da bu unvanı sonuna kadar hak ediyor.
37 yaşındaki oyuncu, People’a yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten büyük bir onur. Elbette gurur duydum ama biraz absürt de geliyor” dedi.