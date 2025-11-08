2025 yılında satışta rekor kıran araba modelleri belli oldu!
|
İstanbul başta olmak üzere vatandaş arabanın konforu kadar yeniliklerine de önem veriyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanana son verilere göre Ocak-Ekim 2025 döneminde otomobil satışları, 833 bin 382 adet olarak gerçekleşti.
Ölçek olarak bu yılın ilk 10 ayında 20 bin adet ve üzerinde satış rakamına ulaşan, böylece toplam pazardan en az %2,5 oranında pay alan markalar dikkate alındığında; satış oranlarını artıran 14 marka belli oldu!
İşte yılın ilk 10 ayında oransal olarak satışlarını en çok artıran markalar…
14-Citroen:
35 bin 294 adet (4,60)
13-Renault:
95 bin 418 (%5,60)
12-Opel:
37 bin 132 adet (%5,84)
