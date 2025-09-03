2025 Tam Ay (Kanlı Ay) Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Tam Ay yani Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. 2025 yılında ikinci kez gerçekleşecek bu gökyüzü şöleni, Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinden izlenebilecek.
Peki, Tam Ay tutulması ne zaman olacak, tutulma saat kaçta başlayacak ve Türkiye’den nasıl izlenebilecek? İşte 2025 Tam Ay tutulmasının tüm ayrıntıları.
2025 Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Astrolojik olayları seven ve yakından takip eden birçok kişi bu doğa olayına canlı tanıklık etmek istiyor. Bu nedenle yaşanacak olan Tam Ay Tutulmasının Türkiye'den nasıl izleneceği araştırılıyor. Yaşanacak bu tutulma bu yıl ki ikinci Tam Ay Tutulması olarak kayıtlara geçecek. İşte ayrıntılar.
2025 TAM AY TUTULMASI NE ZAMAN?
Tam Ay tutulması, 7 Eylül 2025 Pazar akşamı gerçekleşecek. Ay, Dünya’nın gölgesine tamamen girerek kırmızımsı bir renge bürünecek ve bu olağanüstü doğa olayı “Kanlı Ay” olarak adlandırılacak.
2025'İN İKİNCİ TAM AY TUTULMASI
7 Eylül’deki tutulma, 2025 yılının ikinci Tam Ay tutulması olacak. İlk tutulma 13–14 Mart 2025 gecesinde yaşanmıştı. Eylül ayındaki tutulma ise yılın en uzun ve en etkileyici gök olaylarından biri olarak kayıtlara geçecek.