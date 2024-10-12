2025 maaş zammı için olay Erdoğan iddiası! Büyük sürpriz yapacak Cem Küçük yazdı

Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz yapacağı iddiası bir anda gündem oldu. Milyonlarca kişi asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ederken herkes '2025 maaş zamları ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Ocak ayında yapılacak maaş zamları için işçi, memur ve emekli önemli bir iyileştirme beklerken, yeni yıla 3 ay kala zam tahminleri de gelmeye devam ediyor.