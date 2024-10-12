2025 maaş zammı için olay Erdoğan iddiası! Büyük sürpriz yapacak Cem Küçük yazdı
Emekli maaşı ve asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sürpriz yapacağı iddia edildi. "Emekliler bir buçuk iki yıldır iyi değiller. AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi" diyen gazeteci Cem Küçük, emekli maaşlarında ekstra iyileştirme olacağını söyledi. Asgari ücrette işçi tarafının masaya getireceği oranın belli olduğu iddia edilirken; "Tayyip bey en az 5 puan artırır" açıklaması dikkat çekti.
Emekli maaş zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz yapacağı iddiası bir anda gündem oldu. Milyonlarca kişi asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ederken herkes '2025 maaş zamları ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Ocak ayında yapılacak maaş zamları için işçi, memur ve emekli önemli bir iyileştirme beklerken, yeni yıla 3 ay kala zam tahminleri de gelmeye devam ediyor.
MAAŞ ZAMMINDA "ERDOĞAN SÜRPRİZ YAPABİLİR" İDDİASI
Son olarak özellikle emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sürpriz' yapabileceği iddiası kulisleri hareketlendirdi
"ERDOĞAN'IN ASIL SÜRPRİZİ EMEKLİLERE"
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl sürprizinin ise emeklilere olacağını iddia etti. Emeklilerin bir buçuk iki yıldır durumunun iyi olmadığını belirten Küçük "Cumhurbaşkanımızın emeklilere iyileştirme yapacağını düşünüyorum." diye yazdı.
"AK PARTİ BUNUN BEDELİNİ SEÇİMDE ÖDEDİ"
Emekliler arasında ekonomik durumunun kötülüğü nedeniyle, sandığa gitmeyenler ve muhalefete oy verenler olduğunu belirten Küçük, "AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi" ifadelerine yer verdi.