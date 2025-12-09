2025 Küresel trafik raporu yayınlandı! Listede ilk sırada bakın hangi şehir var?
Ulaşım veri analizi şirketi Inrix’in yayımladığı 2025 Küresel Trafik Raporu, İstanbul’un üst üste ikinci kez dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehri olduğunu ortaya koydu. Rapora göre İstanbul’da bir sürücü, yıl boyunca ortalama 118 saatini trafikte kaybetti. Bu süre, haftalarca süren bir zaman kaybına karşılık geliyor.
36 ülkeden 900’ü aşkın şehrin incelendiği raporda, İstanbul’un trafik sıkışıklığının bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 arttığı belirtildi.
Hızlı kentleşme, yüksek nüfus ve coğrafi kısıtlar, raporda İstanbul trafiğini zorlaştıran temel nedenler arasında gösterildi.
İSTANBUL TRAFİĞİ NEDEN ZİRVEDE?
İstanbul’un iki kıtayı birbirine bağlayan yapısı ve suyla çevrili coğrafi konumu, trafik akışını doğal olarak dar bir koridora sıkıştırıyor. Ayrıca kent içinde yoğun seyahat talebi, mevcut yol kapasitesinin üzerine çıkıyor.
Uzman raporları, sadece ışık ayarları veya park çözümleri gibi kısa vadeli önlemlerin sonuç vermeyeceğini, yol kapasitesinin artırılması ve trafik darboğazlarının giderilmesi gibi daha kapsamlı adımların kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor.