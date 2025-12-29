2025 Güven endeksi listesinde! Beyazıt Öztürk güven tazeledi...
|
Televizyon dünyasının sevilen ismi Beyazıt Öztürk, Kanal D’de başlayacak yeni programı Beyaz’la Joker izleyiciyle buluşmadan önce güvenini bir kez daha tescilledi. MediaCat ve Ipsos’un her yıl düzenlediği Celebrity Güven Endeksi araştırmasının 2025 sonuçlarında Beyazıt Öztürk, en güvenilen isimler arasında yer aldı.
Kanal D ekranlarında Beyaz’la Joker, 4 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak.
Ipsos’un gerçekleştirdiği araştırmada Beyazıt Öztürk, yüzde 40,2’lik oranla listenin 10. sırasında yer aldı.
Yıllardır ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Beyaz, bu sonuçla yeni programı öncesinde izleyicinin güvenini koruduğunu bir kez daha gösterdi.
EKRANLARIN SEVİLEN YÜZÜ
Beyazıt Öztürk’ün elde ettiği bu başarı, hem kişisel kariyerindeki istikrarlı duruşunu hem de izleyiciyle kurduğu güçlü bağı gözler önüne serdi.
