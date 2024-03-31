2024 yerel seçim sonuçları İzmir'de kim önde? Cemil Tugay mı, Hamza Dağ mı?

Türkiye bugün sandık başına gitti ve oyunu kullandı. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından son veriler yayınlanıyor. Seçimde en çok merak edilen yerlerden biri de izmir oldu. Peki 2024 yerel seçim sonuçlarına göre İzmir'de Cemil Tugay mı, Hamza Dağ mı önde? İşte İzmir seçim sonuçları ile ilgili son veriler...

Abone ol

YSK yerel seçim sonuçları için yayın yasağını kaldırdı ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. Gözlerin çevrildiği illerden biri de İzmir oldu. İşte İzmir'den gelen ilk seçim sonuçları. Peki kim önde e Cemil Tugay mı, Hamza Dağ mı önde? İşte İzmir seçim sonuçları ile ilgili son veriler...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra 30 ilçe belediye başkanın oylanacağı seçimde yarış daha çok Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ ve CHP'nin adayı Cemil Tugay arasında geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21'i siyasi parti, altısı bağımsız toplam 27 aday yarışıyor.

İzmir seçim sonuçları 2024 kim önde?

Açılan Sandık: %43.2

CHP adayı Cemil Tugay oyların yüzde 47.84

AK Parti adayı Hamza Dağ oyların yüzde 37.26

İYİ Parti adayı Ümit Özlale: Oyların yüzde %2,98'i