2023'te tatil hayali kurmayın! Resmi tatil takvimi belli oldu çok iş az tatil
2023 yılı resmi tatil takvimi belli oldu. Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı yeni yılda, tatil günlerinin neredeyse çoğu hafta sonuna denk geliyor. Vatandaşlar, yeni yıla sayılı günler kalırken 2023'teki resmi tatilleri şimdiden araştırmaya başladı. İşte bu yıla oranla çok daha az tatilin yapılacağı o takvim...
2023 yılı resmi tatil takvimi belli olurken, yeni yıl çalışanlar ve öğrenciler için çok daha yoğun geçecek. 15 gün resmi tatilin olacağı yeni yıl takvimine göre, bu yıl resmi tatillerin çoğu hafta sonuna denk geliyor. İşte 2023 yılı resmi tatil takvimi...
Yeni yıl için artık günler kalırken, milyonlarca çalışan şimdiden yeni yıl için tatil planları yapmaya başladı bile. Ancak 2023 yılında 'tatil' günleri çalışanları üzecek gibi gözüküyor. Yeni yılda takvime göre çalışanlar 15 gün tatil yapacak. Ancak resmi tatillerin çoğu hafta sonu olacak.
2023 yılında daha az tatil var!
Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı 2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor.
23 Nisan hem Pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelecek. Böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak. İlk resmi tatil ise 1 Ocak Pazar günü olacak.