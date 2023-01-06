2023'te güncellendi en değerli 10 futbolcu belli oldu! İkinci liste bomba: Ronaldo 3'üncü oldu...
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Transfermarkt, 'en değerli futbolcular' listesini güncelledi. Dünya yıldızları arasında en pahalı piyasa değerine sahip 10 futbolcu belli oldu. Forbes dergisi ise 2022'de en çok kazanan 8 futbolcuyu açıkladı. İşte 2023'ün başında hazırlanan iki liste...
2023 yılına girilmesiyle 'piyasa değeri en yüksek futbolcular' listesi güncellendi. Transfermarkt, en değerli 10 futbolcuyu sıraladı. Listede 9 futbolcunun değeri 100 milyon euroyu aşarken ilk sıraya yerleşen isim dikkat çekti. Öte yandan geçtiğimiz yılın en çok kazanan 8 futbolcusu da belli oldu. İşte 2023 yılının başında en değerli seçilen 10 futbolcu ve hemen arkasından 2022'de en çok kazanan 8 yıldız oyuncu...
121
10.GAVI
90 MİLYON EURO
FC BARCELONA
221
9.FEDERICO VALVERDE
100 MİLYON EURO
REAL MADRID
321
8. BUKAYO SAKA
100 MİLYON EURO
ARSENAL
421