2023'te güncellendi en değerli 10 futbolcu belli oldu! İkinci liste bomba: Ronaldo 3'üncü oldu...

2023 yılına girilmesiyle 'piyasa değeri en yüksek futbolcular' listesi güncellendi. Transfermarkt, en değerli 10 futbolcuyu sıraladı. Listede 9 futbolcunun değeri 100 milyon euroyu aşarken ilk sıraya yerleşen isim dikkat çekti. Öte yandan geçtiğimiz yılın en çok kazanan 8 futbolcusu da belli oldu. İşte 2023 yılının başında en değerli seçilen 10 futbolcu ve hemen arkasından 2022'de en çok kazanan 8 yıldız oyuncu...