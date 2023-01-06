BIST 5.339
DOLAR 18,73
EURO 19,83
ALTIN 1.114,08

2023'te güncellendi en değerli 10 futbolcu belli oldu! İkinci liste bomba: Ronaldo 3'üncü oldu...

|
2023'te güncellendi en değerli 10 futbolcu belli oldu! İkinci liste bomba: Ronaldo 3'üncü oldu...

Transfermarkt, 'en değerli futbolcular' listesini güncelledi. Dünya yıldızları arasında en pahalı piyasa değerine sahip 10 futbolcu belli oldu. Forbes dergisi ise 2022'de en çok kazanan 8 futbolcuyu açıkladı. İşte 2023'ün başında hazırlanan iki liste...

2023'te güncellendi en değerli 10 futbolcu belli oldu! İkinci liste bomba: Ronaldo 3'üncü oldu...

2023 yılına girilmesiyle 'piyasa değeri en yüksek futbolcular' listesi güncellendi. Transfermarkt, en değerli 10 futbolcuyu sıraladı. Listede 9 futbolcunun değeri 100 milyon euroyu aşarken ilk sıraya yerleşen isim dikkat çekti. Öte yandan geçtiğimiz yılın en çok kazanan 8 futbolcusu da belli oldu. İşte 2023 yılının başında en değerli seçilen 10 futbolcu ve hemen arkasından 2022'de en çok kazanan 8 yıldız oyuncu...

121
2023'te güncellendi en değerli 10 futbolcu belli oldu! İkinci liste bomba: Ronaldo 3'üncü oldu...

10.GAVI

90 MİLYON EURO

FC BARCELONA

221
2023'te güncellendi en değerli 10 futbolcu belli oldu! İkinci liste bomba: Ronaldo 3'üncü oldu...

9.FEDERICO VALVERDE

100 MİLYON EURO

REAL MADRID

321
2023'te güncellendi en değerli 10 futbolcu belli oldu! İkinci liste bomba: Ronaldo 3'üncü oldu...

8. BUKAYO SAKA

100 MİLYON EURO

ARSENAL

421