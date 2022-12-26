2023 trafik cezaları belli oldu! Emniyet şeridini ihlal eden yandı hız sınırı, kırmızı ışık, kemer cezası...
Trafik cezaları her yıl olduğu gibi 2023 yılına girilmesiyle yükselecek. Yeni yılda trafik cezalarında ne kadar artış olacağı belli oldu. Hız sınırını aşma, kemer takmama, kırmızı ışıkta geçme ve araç içinde telefonla uğraşmak gibi davranışlarda bulunan sürücülere kaç TL ceza kesilecek? İşte 2023'te trafik cezalarının miktarları...
Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu.
Kırmızı ışıkta geçmek 951 TL
Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak.
Hız sınırını aşmanın cezası
Hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu. Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.
Emniyet kemeri takmama cezası
Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.