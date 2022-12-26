2023 trafik cezaları belli oldu! Emniyet şeridini ihlal eden yandı hız sınırı, kırmızı ışık, kemer cezası...

Hız sınırını aşmanın cezası

Hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu. Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.