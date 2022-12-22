2023 asgari ücret belli oluyor İslam Memiş asgari ücret için rakam verdi "Kafama yerleştirdim" dedi
Asgari ücret düğümü bugün çözülüyor. Yeni rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yeni asgari ücrete ilişkin çeşitli tahminler yapılıyor son olarak altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, asgari ücret için beklentisi olan rakamı paylaştı.
Birçok uzman, yazar, kulislerden edindiği asgari ücrete ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. Asgari ücrette tahmin 7500 ile 9000 TL arasında değişiyor. Son olarak altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten tahmin geldi. Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şunları söyledi:
-Bugün asgari ücret açıklanacak, kişisel tahminim 8000 bin lira civarında. 8100 olabilir ama ben 8000 olarak bunu kafama yerleştirdim.
-9000 lira isteyeceğiz diyenler olacaktır, işverene maliyete baktığımızda olumlu karşılığı olacağını tahmin etmiyorum.
-Hem EYT var hem asgari ücret var. Bu dengeler nasıl sağlanacak, devletin işi oldukça zor ama bir şekilde üzerinden kalkacaklar.