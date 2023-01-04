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2023-2024 özel okul zam oranı belli oldu Bakan Özer duyurdu

2023-2024 özel okul zam oranı belli oldu Bakan Özer duyurdu

Özel okullarına 2023'te yapacağı zam oranı kesinleşti. Buna göre; 2023- 2024 eğitim öğretim yılında özel okul zam oranı yüzde 65 oldu.

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Özel okulların yapacağı zammın hangi oranda olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün özel okul temsilleriyle bir araya geldi. 

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, bu sene bir değişikliğe gittiklerini belirtti. Özer, ''ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldık'' diyerek bu kararın ardından da 2023 2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı. 

Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyordu. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilirdi. 

Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı. 

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