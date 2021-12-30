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EKONOMİ

2022'de altın ve dolar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş kazandıracak tekniği anlattı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş Youtube hesabı üzerinden dolar ve altına yatırım yapan küçük yatırımcılara 'zarar etmemeleri' için bir taktik öğretti.

Dolar ve altın paritesi ile işlem yapmayı anlatan İslam Memiş, "Dolar altın düşecek mi yükselecek mi diyerek yatırım yapılmaz' deyip işin püf noktasını aktardı. İşte İslam Memiş'in altın ve dolara yatırım yapan küçük yatırımcılara öğrettiği taktik:

-Yeni bir taktik öğreteceğim. Son kez açıklayacağım. Dileyen dilediği gibi devam eder. Eğer bu uygulamayı yapmazsanız zarar etmeye mahkum olacaksınız. 

-Altın dolar paritesini size anlatacağım. Altın dolar paritesi şudur. Bugün elinizde 57 bin 900 dolar var. 1 kilo gram altın alıyorsunuz. Elinizdeki 1 kg altını 57 bin 700 dolara bozduruyorsunuz. Yani elimde altın var, bu altınımı ben bozdurursam karşılığında dolar alırım, dolarımı bozdurursam karşılığında altın alırım. Bunun işlemi bu; altın dolar paritesi. Bunu isterseniz Kapalıçarşı'da isterseniz elinizdeki cep telefonlarıyla bankacılık uygulamasından yapabiliyorsunuz. Yani dolarımı TL'ye çevirdim altın alacağım, altınımı TL'ye çevirdim dolar alacağım işlemi değil. Direk altın dolar paritesi işlemi. Açıkta kalmamak için bu işi yapmak zorundasınız. Dolarını satar altın alırsın, altını satar dolar alırsın. Bu işlemi yapanlar zarar etmiyor. 

-Bundan sonraki yatırımlarınızda TL ile işlem yaparsanız açıkta kalırsınız ve çok büyük risk alırsınız. Kimin kafası rahat; ons altınla işlem yapan altın dolar paritesiyle işlem yapanın. Lütfen işlemlerinizi parite üzerinden yapın. Bunu uygulamazsanız her zaman zarar etmeye mahkum olursunuz. 

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