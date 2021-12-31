2022 zam düzenlemesinde flaş detay! 3608 TL destek
Asgari ücret 2022 maaş zammı düzenlemeleri kapsamında atılan adımların çarpıcı detayları ortaya çıktı. Devlet 50 milyardan vazgeçerken yapılan istisnalarla çalışana yıllık 3608 TL'lik bir katkı söz konusu...
Emekli ve memur maaş zamları için de bir referans oluşturan asgari ücret düzenlemesi 2022 yılı için birçok ezberi bozdu. Yapılan yüksek zam ve ek desteklerle hem çalışan hem işveren korunurken destek miktarı de rekor düzeyde arttı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnasına kadar merak edilen sorulara örneklerle yanıt verdi. Yarı zamanlı çalışanlara ücret ödemeleri, yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret (saat, gün sayısı dikkate alınarak belirlenen ücret) ödemelerine istisna tam olarak uygulanacak. Eksik günü olanlar, part time çalışanlar da vergi istisnasından yararlanacak. Vergi istisnası prim gününe oranlanarak uygulanacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre asgari ücrete kadar olan ücretin vergi dışı kalmasıyla mevcut sisteme göre sağlayacağı avantaj yıl boyunca 3608 lira olacak.
En yüksek ücret uygulanacak
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi istisnasında uygulamanın nasıl olacağına yönelik tebliğ taslağı hazırladı. Vergi istisnası birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. Hizmet erbabına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye ödemeleri de ücret kapsamında değerlendirilecek.