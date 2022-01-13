2022 yılında sıfır araba alacaklara müjde! ÖTV değişti hangi araçta ne kadar indirim geliyor?

ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45’lik vergi oranı diliminde yer alacak.

120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50’lik vergi diliminde değerlendirilecek.

ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi.

175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.

ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu.