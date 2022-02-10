2022 yılı işsizlik maaşları asgari ücretini geçti! İşte en yüksek ve en düşük maaşlar

Bu yıl için en düşük işsizlik ödeneği 2 bin 137, orta kademe 2 bin 541 en yüksek ise 4 bin 272 lira oldu. İşsizlik ödeneği maaşa göre belirlenirken, en yüksek ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor.