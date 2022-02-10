2022 yılı işsizlik maaşları asgari ücretini geçti! İşte en yüksek ve en düşük maaşlar
Asgari ücretin belli olmasıyla işsizlik ücretlerine yapılan artış da netleşti. Bu kapsamda 2022 işsizlik maaşları prim gün sayısına göre değişirken, bu yılın en düşük ve en yüksek maaşları da belli oldu. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden de işsizlik maaşı alabilir mi?
İşten ayrılan vatandaşlara 10 ay boyunca işsizlik ödeneğiyle beraber işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık hizmeti, danışmanlık hizmeti veriliyor. İşsizlik ödeneği de asgari ücretle birlikte zamlandı.
Bu yıl için en düşük işsizlik ödeneği 2 bin 137, orta kademe 2 bin 541 en yüksek ise 4 bin 272 lira oldu. İşsizlik ödeneği maaşa göre belirlenirken, en yüksek ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, işsiz sigortalıların yeni iş bulana kadar nakit ihtiyacı karşılanırken İŞKUR aracılığıyla yeni iş bulmaları sağlanıyor. İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde başvuru gerekiyor. İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle…
Ödenek almanın avantajları neler?
Kendi istek, kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 gün hizmet akdine sahip olunması, son üç yılda 600 gün sigorta priminin ödenmiş olması gerekiyor. Sözleşmenin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvuruda bulunması zorunluluğu var. Bu süre aşılırsa alınacak maaş süresi de o kadar düşüyor.