2022 yılı için asgari ücret zammı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı zamlı asgari ücret 4 bin 250 lira oldu

7 milyondan fazla çalışanını merakla beklediği 2022 yılı asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası 2022 yılı için zamlı asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Komisyon, asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması için görüş belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamlı asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı... Asgari ücretten vergi kalktı...

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Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere yaptığı toplantının ardından Beştepe'ye çıktı. Toplantıdan çıkan karar doğrultusunda yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Zamlı asgari ücret 4 bin 250 lira oldu... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiği yönünde Çalışma Bakanlığı'na görüş bildirdi...

- Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar gerçekten çok farklı anlayış içinde, özveriyle süreci işlettiler. Bu alışılmış yaklaşım değildir. İlk defa oluyor. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak çok mutluyum.

Asgari ücret 4 bin 250 lira olacak...

- Bakanlığımız tarafından aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak uygulanacaktır. Evliliğe ve çocuk sayısına göre rakam daha da yükselmektedir.

- Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

- Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Türkiye büyüdükçe, bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaktır.

Çalışma Bakanlığı asgari ücret tablosunu açıkladı. İşte zamlı asgari ücret.. Ve işverenlere maliyeti...

Türk Liramızı yedirmeyeceğiz!

- Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan, işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalı.

- Asgari ücreti dolarla kıyaslamak doğru değil. Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır.

- Geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar bu ülkenin şu anki çalışan işveren istismarından başka bir şey değildir.

- Bunlara sormak lazım, sizin geçmişinizde acaba siz Türk Lirası'nın olduğu ülkede dolarla mı çalışıyordunuz bu insanları?

- Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermeye kararlıyız.

- Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisiyle damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş bulunuyoruz. Gelir vergisi yüzde 15, damga vergisi binde 7,59 oranında alınıyordu. 2021'de bu iki verginin toplamı 483 lira civarında yapıyordu.