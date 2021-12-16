2022 yılı asgari ücret zammı bugün belli oluyor! Toplantı saat 11:00'de başlıyor

7 milyondan fazla insanın merakla beklediği 2022 yılı için asgari ücret zammı bugün belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün sat 11:00'de Çalışma Bakanlığı'nda toplanıyor...

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Asgari ücretle ilgili flaş gelişme. Asgari ücretle ilgili komisyonun döndüncü ve son toplantısı bugün saat 11:00'da Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Toplantının ardından taraflar Cumhurbaşkanlığı’na geçecek.

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, saat 15:00’de düzenlenecek toplantıda Erdoğan’ın, 2022 için asgari ücreti açıklaması planlanıyor.

"3 bin 900 lira olacak" iddiası

Öte yandan işveren ve işçi tarafının asgari ücretin miktarı konusunda uzlaştığı ve rakamın 3 bin 900 olacağı iddia edildi.

İşçi ne istiyor, işveren ne veriyor?

İşçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı tarafı çalışmalarını sürdürürken işçi tarafı 4 bin liranın altına imza atmak istemezken, işveren tarafı 3500 lira seviyesinde Zam olmasını istiyor. Çalışanların enflasyona karşı ezdirilmeyeceğini açıklayan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bayram havası yaratacak bir rakamın olacağını ifade etmişti.

Asgari ücret görüşmelerinde neler oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1, 7 ve 9 Aralık'ta toplanmış, taraflar yapılan 3 toplantıda zam konusunda mutabakata varamamıştı. Üçüncü toplantı enflasyon rakamları nedeniyle kilitlenmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde 3 konuda mutabakata varıldı. Asgari ücretteki işçi primlerinden de 5 puanlık indirim yapılması , gelir vergisi birinci diliminin yıllık brüt asgari ücrete eşitlenmesi ve asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeleri işyerlerinde yüzde 6, diğerlerinde yüzde 3 olarak belirlenmesi.

Geçtiğimiz hafta TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır." ifadesini kullanmıştı.