2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Yüzde 19 zam geldi 3600 ek gösterge de var

Hükümet ile sendikalar anlaştı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki zam oranları belli oldu. Son dakikada bir sürpriz olmazsa, bugün 14:30 itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zamlı maaşları açıklayacak. İşte zamlı maaşlar...

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4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki maaş zammını belirleyecek olan Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Son dakikada bir sürpriz olmazsa, bugün 14:30 itibariyle anlaşmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor. 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, aile yardımı, 4C’lilere ek ödeme anlaşılan başlıklar arasında bulunuyor.

Maaş zammı ek ödemelerle birlikte yüzde 19'a yaklaştı

Hürriyet'in haberine göre, toplu sözleşme görüşmeleri gece geç saatlere kadar sürdü. Bilgi veren yetkililer de, ek ödeme ve diğer ödemelerle birlikte alınan zammın yüzde 19’lara yaklaştığını belirtirken, “Seyyanen zam değil, oransal zamlar üzerinden görüşmeler sürdü. Yüzde 95 oranında anlaşma tamam... Yine de son dakikaya kadar beklemek gerekir” görüşünü dile getirdi.

Anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge var

Masada anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge geldi. Buna göre gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Benzer bir şekilde sözleşmelilerle ilgili çalışmaların da gelecek yıl içinde tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.

Ek gösterge ile maaşlara kallavi zam geliyor Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak, yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

ÖĞRETMEN VE POLİSİN GELİRİ 950 TL ARTACAK: Bugün yaklaşık 4300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artacak ve 5250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.

4C'lilere 260 lira ek ödeme

Aile yardımlarındaki iyileştirmede de bir orta nokta bulunduğu ifade edilirken, 4C’lilere ek ödemeler konusunda da sonuç alındığı kaydediliyor. 4C’lilere yapılacak ek ödemenin 260 TL seviyesinde olacağı belirtiliyor.