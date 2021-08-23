2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 3600 ek gösterge de var

3600 ek gösterge ilk kez sözleşmeye girdi! Öğretmen, polis hemşire maaşı 950 lira, ikramiyesi 34 bin lira artacak

2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Yüzde 19 zam geldi 3600 ek gösterge de var