2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 3600 ek gösterge de var
Hükümet ile sendikalar anlaştı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki zam oranları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zamlı maaşları açıklıyor.Abone ol
Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci yasal takvim gereği dün itibarıyla sona erdi.
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucu açıklanıyor.
"Uzlaşmaya vardık"
Taraflar, uzun süren görüşmeler sonrası saat 15.55'te kameraların karşısına geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşuyor:
(6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Genel hususlar konuşunda uzlaşmaya vardık.