2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Kimler nereye başvurabilir? Tüm detaylar
Çalışanların en büyük güvencelerinden biri işsizlik maaşı... İşsiz kalınan dönemde bazı şartları sağlayanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Kimler işsizlik maaşı alabilir? Şartlar neler? İşte işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar...
İşsiz kalan bir kişinin ilk yapması gereken İŞKUR’a başvurmak. Peki 2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Kritik süre ne kadar? İşsizlik maaşıyla ilgili merak edilen detaylara Cem Kılıç yazısında yer verdi:
İşsiz kalan bir kişi bir an önce İŞKUR sistemine kaydolmalı ve hem işsizlik maaşı başvurusunu hızlıca yapıp hem de açık işleri oluşturacağı profille takip etmeli.
İşsizlik maaşı için e – Devlet üzerinden başvuru hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Başvurudaki gecikme işsizlik parası alınabilecek süreyi düşürebiliyor. Kişinin bu sayede yeniden iş bulması ya da kendine yeni meslek kapıları açması mümkün olabilecektir.
Nasıl başvuruluyor?
İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR’a başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun internet üzerinden yapılması da mümkün. Dolayısıyla işsiz kalan kişi İŞKUR’a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir. E – Devlet üzerinden İŞKUR sistemine erişilebileceği gibi www.iskur.gov.tr adresinden de işsizlik parasına başvuru yapılabilir.