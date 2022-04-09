2022 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi belli oldu! 2.000 lira pahalı bulundu 1.500 lira olacak
Ramazan bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekliyi Bayram İkramiyesi heyecanı sordu. "Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç lira olacak?" sorusuna cevap aranıyor. Son dakika bilgisine göre, Emekli Bayram İkramiyeleri'nin 2 bin TL olması teklifi hükümet tarafından pahalı ve fazla maliyetli olarak görüldüğü için reddedildi. Emekli ikramiyelerine enflasyon kadar zam yapılacak...
Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç lira olacak? Yaklaşık 13.6 milyon emekli bu sorunun cevabını bekliyor. Hükümet, bayramdan önce yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri, ramazan ayı içerisinde oluşturulacak bir torba teklif ile Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor. Bunun için yasal düzenleme yapılarak, “Her yıl enflasyon oranında arttırılır” hükmünün konulması planlanıyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların acil talipleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. Hükümetin, ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık, kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken, en ilgi çeken planlamanın Emekli ikramiyesi olduğu öğrenildi.
2 bin lira önerisi yüksek maliyetli bulundu
Verilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi.
Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.