BIST 2.526
DOLAR 14,67
EURO 15,92
ALTIN 920,33
HABER /  EKONOMİ

2022 bor yılı olacak! Bakan Fatih Dönmez duyurdu

2022 bor yılı olacak! Bakan Fatih Dönmez duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022’nin bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağını açıkladı ve 2022'nin bor yılı olacağını duyurdu.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık yemekhanesinde bakanlık personeli ile iftarda bir araya geldi.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, bakanlık olarak Türkiye’nin dününde, bugününde ve yarınında önemli bir yerleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bu nedenle işlerimizi büyük bir titizlikle, büyük bir özveriyle yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte performans değerlerinin kriterlerini ve içeriğini yeniden düzenledik. Stratejik yöntemler uygulayarak yeni hedefler belirledik. Hedeflerimizi yılda iki defa toplantılarla, yöneticilerle ölçüyoruz ve değerlendiriyoruz” 

2022 bor yılı olacak
Dönmez, 2022’nin bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağına dikkati çekerek, “2022, 'bor’un yılı olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah. Ayrıca Ferro Bor tesisimizin ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da inşallah yine bu sene başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Dönmez, “Tüm çalışanlar olarak kendimizi alkışlamak istiyorum. Çünkü bu başarılarda hepinizin payı var” diyerek personeli alkışladı.

Buluşma, Bakan Dönmez’in personelle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve aday Le Pen arasında başörtüsü kavgası: Savaş çıkar!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve aday Le Pen arasında başörtüsü kavgası: Savaş çıkar!
Eker'in marketlerde Arapça yazılı süt satışına başlamasına tepki yağdı
Eker'in marketlerde Arapça yazılı süt satışına başlamasına tepki yağdı
Bakan Mahmut Özer duyurdu: Cuma günü itibarıyla Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz
Bakan Mahmut Özer duyurdu: Cuma günü itibarıyla Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz
Resmi Gazete'de yayınlandı: Süt ve krema için yeni karar!
Resmi Gazete'de yayınlandı: Süt ve krema için yeni karar!
Pentagon Sözcüsü John Kirby özür diledi: Büyük hata
Pentagon Sözcüsü John Kirby özür diledi: Büyük hata
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Rusya'ya Mariupol önerisi!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Rusya'ya Mariupol önerisi!
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!
Alanyaspor'u uzatmada yıkan Sivasspor evine avantajlı dönüyor
Alanyaspor'u uzatmada yıkan Sivasspor evine avantajlı dönüyor
Kastamonu'da yoldan çıkan kamyon eve girdi! Faciadan dönüldü
Kastamonu'da yoldan çıkan kamyon eve girdi! Faciadan dönüldü
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var