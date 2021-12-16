2022 asgari ücrette detaylar belli oldu! Gözler Külliye'de

Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret 2022 zammı için yapacağı son toplantıya hazırlanırken yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme ve rakamı işvereni mağdur etmeyecek en üst seviyede tutmak için çalışmalar devam ediyor. Komisyonun bu hafta içinde 4. ve son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.