2022 asgari ücrette detaylar belli oldu! Gözler Külliye'de
Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karara kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüksek asgari ücret zammı sözü verirken 2022 yılı ücretlerine yönelik zam artışı beklentisi yüzde 40'ı geçti. Buna göre vergi, prim desteğiyle net asgari ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret 2022 zammı için yapacağı son toplantıya hazırlanırken yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme ve rakamı işvereni mağdur etmeyecek en üst seviyede tutmak için çalışmalar devam ediyor. Komisyonun bu hafta içinde 4. ve son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre gözler bir yandan asgari ücret 2022 zammı için son toplantıya çevrilmişken diğer yandan Başkan Erdoğan'da olacak. Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.
İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.
Detaylar netleşti
Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı.