2022 asgari ücret ile birlikte AGİ artacak! AGİ 2022 ne kadar olacak? AGİ hesaplama tablosu
2022 asgari ücret için son toplantı bugün gerçekleşiyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret dışında bütün çalışanları ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de asgari ücret 2022 ile beraber artacak. Peki AGİ 2022 ne kadar olacak? İşte tüm detaylar..
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılıyor. Yeni asgari ücretin bugün açıklaması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de değişecek. AGİ 2022 ne kadar olacak?
2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 456,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi için 268,31 lirası çalışana AGİ olarak iade edilirken 27,15 lirası damga vergisi maaştan kesiliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre apartman görevlilerine uygulanan asgari ücret için ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Böylece vergi iadesi anlamına gelen AGİ de ödenmesi gerekmiyor. Apartman görevlileri bu sayede 3040 lira maaş alıyor. Diğer çalışanlar ise AGİ ücretin içinde olduğu için 2825,9 TL maaş alabiliyor.
Asgari ücret 2022 ile yeni AGİ rakamları belli olacak. İşte çalışanların hesaplamada işini kolaylaştıracak tablolar...