2022 asgari ücret ile birlikte AGİ artacak! AGİ 2022 ne kadar olacak? AGİ hesaplama tablosu

Sabah'ta yer alan habere göre apartman görevlilerine uygulanan asgari ücret için ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Böylece vergi iadesi anlamına gelen AGİ de ödenmesi gerekmiyor. Apartman görevlileri bu sayede 3040 lira maaş alıyor. Diğer çalışanlar ise AGİ ücretin içinde olduğu için 2825,9 TL maaş alabiliyor.