2021’in telaffuzu en zor kelimeleri açıklandı! Nusret listeye girdi: Zirveyi gören şaşırdı
İNGİLTERE'de yapılan araştırmalar sonucu 2021 yılında en çok kullanılan ve telaffuzu en zor olan kelimeler belirlendi. Listede Nusret'ten Squid Game'e, Dogecoin'e kadar birçok sözcük yer aldı.
Dünyada her geçen gün yeni bir trend ortaya çıkarken, bunlardan doğan yeni terimlere de ayak uydurmak oldukça zor. Dünyanın dört bir yanından sözcükler söz konusu olduğunda haliyle telaffuzları da bir o kadar zor olabiliyor.
2022 yılı yaklaşırken, dil öğrenme uygulaması Babbel, son 12 ayda en çok sorun yaşadığımız güncel ve trend olan kelimelerin hangileri olduğunu araştırmak için görevlendirdi.
İngiliz Verbatim Muhabirleri Enstitüsü, haber spikerlerinden, spor yorumcularına veya sıradan bir vatandaşa kadar 2021’in sık kullanılan ve telaffuz etmekte zorlanılan sözcüklerini belirledi.
Listede Nusret’ten Squid Game’le hayatımıza giren Kore şekerlerine kadar farklı sözcükler de var.
İşte 2021’in telaffuzu en zor kelimeleri...