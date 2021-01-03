'2021'in en güzel haberi' deyip duyurdu! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor.
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 2 yıldır sıkıntılı günler geçiren Mehmet Ali Erbil, yeni yıla evinde şömine başında girmişti. Bir de fotoğraf yayınlayan ünlü şovmen, "Yeni yıla hemşirelerimle gidim. Mutlu yıllar" yazarak yeni yılı karşılamıştı.
Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi.
Erbil'i evinde ziyaret eden arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıkladı.
Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Ercan Avşar, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.