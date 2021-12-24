2021'in en çok konuşulan haberleri Müge Anlı ve Acun Ilıcalı... İşte internet haberleri tarama raporu!
2021'de en çok konuşulan iki ünlü Acun Ilıcalı ve Müge Anlı oldu... Habermetre sistemi internet haber sitelerini tek tek tarayarak hakkında en çok haber yapılan ve en çok konuşulan iki ünlünün Müge Anlı ve Acun Ilıcalı olduğunu ortaya çıkardı.
2022'ye sayılı günlerin kaldığı Aralık sonunda her yıl olduğu gibi 2021'de de 'yılın en'leri listelenmeye devam ediyor... Dijital haber bankası Haber metre, tüm internet haber sitelerini tek tek tarayarak, 2021'de ismi en çok haberlerde geçen ve haberlere konu olan ünlülerini derledi.
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin '2021'in en çok konuşulan ünlüleri' listesinde başı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çekti.
Müge Anlı okunma oranıyla herkesi solladı
Listenin başında ise yaptığı her işle konuşulan Acun Ilıcalı olsa da ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı okunma oranıyla herkesi solladı.
Haber metre'nin açıkladığı raporda; Acun Ilıcalı 55 bin 933 haber le zirveye oturdu.