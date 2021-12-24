2021'in en çok konuşulan haberleri Müge Anlı ve Acun Ilıcalı... İşte internet haberleri tarama raporu!

2022'ye sayılı günlerin kaldığı Aralık sonunda her yıl olduğu gibi 2021'de de 'yılın en'leri listelenmeye devam ediyor... Dijital haber bankası Haber metre, tüm internet haber sitelerini tek tek tarayarak, 2021'de ismi en çok haberlerde geçen ve haberlere konu olan ünlülerini derledi.