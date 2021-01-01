2021'de kamuya 100 bin memur alımı yapılacak! İşte o devlet kurumları ve branşlar...

Yüzbinlerce vatandaş yeni yılda hayalini kurduğu kamuda memur olmak için araştırmalara başladı. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde 22 kamu kurumu, 3 bin 500 personel alımı için ilana çıkarken, toplamda 100 bine yakın personel istihdam edilecek. Peki hangi kamu kurumlarına toplam kaç memur alınacak, kurumların hangi meslek pozisyonları için arayışları var? İşte yanıtı ve diğer tüm ayrıntılar...