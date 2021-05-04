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2021'de en çok satan araçlar belli oldu! Liste baştan sona değişti zirve bakın kimin

2021'de en çok satan araçlar belli oldu! Liste baştan sona değişti zirve bakın kimin

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021'de en çok satan araçlar belli oldu.

2021'de en çok satan araçlar belli oldu! Liste baştan sona değişti zirve bakın kimin

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 artarak 260.148 adet olarak gerçekleşti.

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2021'de en çok satan araçlar belli oldu! Liste baştan sona değişti zirve bakın kimin

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 68,7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88,1 artarak 55.309 adede ulaştı.

İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

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2021'de en çok satan araçlar belli oldu! Liste baştan sona değişti zirve bakın kimin

2 adet DFSK satıldı.

En çok satan modeli Seres 3: 2 adet

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2021'de en çok satan araçlar belli oldu! Liste baştan sona değişti zirve bakın kimin

LAMBORGHINI 4 adet satıldı

En çok satan modeli Urus: 4 adet

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