2021'de en çok satan araçlar belli oldu! Liste baştan sona değişti zirve bakın kimin

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 68,7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88,1 artarak 55.309 adede ulaştı.



İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...