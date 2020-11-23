2021 yılında 40 gün tatil fırsatı! Bu haber Mayıs ve Temmuz'u 16 gün izinle geçirtecek
Kaosun hat safhada olduğu 2020 yılının sonlanmasına çok az kaldı. Pandemi nedeniyle bu yıl tatil keyfi yaşayamayanlara sevindirici haberi 2021 verdi. Yeni yıl bol tatilli geçebilir. İşte 2021 yılının tatil çizelgesi...
Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılı, karantina ve seyahat yasakları nedeniyle tatilcilerin hevesini kursağında bıraktı. Hal böyle olunca bu yıl tatillerin tadını çıkaramayanlar gelecek yılın planlamasını yapmaya başladı.
Ek izninizi iyi kullanın: Gelecek yıl tatil planlamasına göre Türkiye'de, tatilciler yıl genelindeki özel günlerdeki resmi tatilleri hafta sonu tatili ve ek izinlerle birleştirip 40 gün tatil yapabilecek.
Yeni yıl 1 Ocak Cuma günü yılbaşı tatili ile giriliyor. Bu tatili hafta sonu tatili ile birleştirme imkanı mevcut. Ardından 23 Nisan Cuma gününü, hafta sonu ile birleştirilirse yakın yerler tatil noktası olabilir.
Mayıs'ın yarısı tatil: 2021 yılının Mayıs ayı da tatil açısından çok zengin. Birleştirme yapacaklar için ayın yarısı tatille geçebilir.