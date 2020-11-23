2021 yılında 40 gün tatil fırsatı! Bu haber Mayıs ve Temmuz'u 16 gün izinle geçirtecek

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılı, karantina ve seyahat yasakları nedeniyle tatilcilerin hevesini kursağında bıraktı. Hal böyle olunca bu yıl tatillerin tadını çıkaramayanlar gelecek yılın planlamasını yapmaya başladı.