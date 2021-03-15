2021 Oscar adayları açıklandı! 10 dalda aday olan film bakın hangisi oldu
2021 Oscar Ödülleri adayları canlı olarak düzenlenen basın toplantısıyla açıklığa kavuştu. Bir film 10 dalda aday oldu.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllerine kimlerin ve hangi filmlerin aday olacağı belli oldu. Akademi'nin dağıttığı ödüller bu yıl pandemi nedeniyle nisan ayına ertelendi. Başrollerini Gary Oldman, Amanda Seyfried ve Lily Collins'in paylaştığı, David Fincher imzalı Mank, kazandığı 10 adaylıkla en fazla aday gösterilen film oldu. İşte adaylar...
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
-Maria Bakalova: Borat
-Gleen Close: Hillbilly Elegy
-Olivia Colman: The Father
-Amanda Seyfried: Mank
-Yuh-Jung Youn: Minari
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
-Sacha Baron Cohen: Trial of Chicago 7
-Leslie Odom Jr: One Night in Miami
-Daniel Kaluuya: Judah and the Black Messiah
-Paul Raci: Sound of Metal
-Lakeith Stanfield: Judah and the Black Messiah
En İyi Kadın Oyuncu
-Carey Mulligan - Promising Young Woman
-Andra Day - The United States vs. Billie Holiday
-Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom
-Frances McDormand - Nomadland
-Vanessa Kirby - Pieces of a Woman