2021 Naturel güzellik ipuçlarını uzmanından öğrenin

Ayurveda ve geleneksel çin tıbbının öğretilerini birleştiren fonksiyonel güzellik kavramıyla naturel güzellik anlayışına yeni bir bakış geldi. Doğal görünümden uzaklaştıran medikal estetik uygulamalarının ötesinde face fitness ve toksinlerden arınma yöntemleriyle daha ışıltılı bir cildi kendi imkanlarınızla yaratmanız mümkün mü?





Basit ama etkili tekniklerle kendinizi her yaşta çok daha genç ve zinde hissetmeniz cildinizi kısa zaman içerisinde fark edilir derecede değiştirmeniz mümkün. Güzellik uzmanı Berrin Çetiner, 2021 yılına dair güzellik tüyolarını bizlerle paylaştı. Botoks ve dolguyu bir kenara bırakın... Şimdi cildinizi içeriden aydınlatma zamanı...