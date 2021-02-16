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2021 Naturel güzellik ipuçlarını uzmanından öğrenin

Fonksiyonel güzellik ve naturel güzellik konusunda 25 yıllık deneyimiyle güzellik eğitimi üzerine uzmanlaşan Akademisyen Güzellik Uzmanı Berrin Çetiner ile yaşamımıza giren naturel güzellik yöntemlerini konuştuk. Kolay yöntemlerle ışıltılı bir cilde kavuşmak mümkün mü? Medikal estetik uygulamaları yerine geçecek en etkili doğal yöntemleri öğrenin.

Ayurveda ve geleneksel çin tıbbının öğretilerini birleştiren fonksiyonel güzellik kavramıyla naturel güzellik anlayışına yeni bir bakış geldi. Doğal görünümden uzaklaştıran medikal estetik uygulamalarının ötesinde face fitness ve toksinlerden arınma yöntemleriyle daha ışıltılı bir cildi kendi imkanlarınızla yaratmanız mümkün mü? 

Basit ama etkili tekniklerle kendinizi her yaşta çok daha genç ve zinde hissetmeniz cildinizi kısa zaman içerisinde fark edilir derecede değiştirmeniz mümkün. Güzellik uzmanı Berrin Çetiner, 2021 yılına dair güzellik tüyolarını bizlerle paylaştı. Botoks ve dolguyu bir kenara bırakın... Şimdi cildinizi içeriden aydınlatma zamanı... 

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