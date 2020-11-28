2021 motorlu taşıt vergisi oranları! 2021'de kim ne kadar ödeyecek?

Vergi hesaplaması

Motorlu taşıtlar için hesaplama yapılırken iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV tutarı hesaplanıyor. 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yöntemi uygulanıyor.