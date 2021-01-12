2021 model otomobil fiyatları netleşti! 150 bin TL altında çok az otomobil var
Otomotiv piyasasında hareketlilik sürerken otomotiv devleri de yeni modellerini piyasaya sunmaya başladı. En ucuz sıfır otomobil fiyatı 130.900 lira olduğu görülüyor. İşte sırasıyla en ucuz otomobil fiyatları... (Yukarıdan aşağıya doğru sıralama)
2021 ile birlikte piyasada göreceli olarak yeniden hareketlilik yaşanmaya başladı. Otomotiv şirketleri 2021 sıfır araç üretim ve ithalatına başladı. Yeni model otomobilleri de yollarda görmeye başladık.
Piyasada fiyatların yükseldiği 2020'de 2. el otomobile rağbet oldukça fazlaydı. Sıfır otomobiller ile yarışır durumdaydı. 2021 ile birlikte sıfır otomobiller de atak yaptı. Peki fiyatı en ucuz marka model hangi otomobilde?
Marka-motor gücü-fiyatları şöyle:
Volvo XC40 1.5 benzinli (AT) 539.384 lira
Mercedes A180 1.3 benzinli 386.200 lira