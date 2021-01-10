2021 Hande Yener'e milyonlar getirdi! Rekor fiyata kamera karşısına geçiyor
Sevilen şarkıcı Hande Yener 2021 yılı için imzaladığı anlaşmayla alacağı ücret şaşırttı.
47 yaşındaki pop müziği sanatçısı Hande Yener bir süredir uzak kaldığı müzik piyasasını Carpe Diem albümüyle sallamıştı. Yener kısa sürede listelerde üst sıralarda yerini aldı.
18
Tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yener bu kez alacağı ücretle olay oldu.
28
2021 yılı Hande Yener'e yaptığı reklam anlaşmasıyla para getirdi.
38
Yeni albümüyle gündemde olan popçu Yener, bir mobilya firmasının 2021 yılı marka yüzü oldu
48