2021 bitti diye sevinmeyin! Baba Vanga'nın dediği her şey çıktı 2022 kehanetleri korkunç
Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2021'nin bitimine sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri okuyanları şok etti.
1911’de dünyaya gelen, Rusya, Doğu Avrupa ve bölge ülkelerde bir efsane olarak tanınan Baba Vanga yaptığı açıklamalarla tanınan ve geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan bir kahin.
Baba Vanga, daha önce 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını, Obama’nın seçimi kazanmasını bilmişti.
Birçok konuda kehanette bulunan ve “Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga, henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitirmişti.
Baba Vanga, 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitirmişti. O dönemde gerçekleşen cenaze törenine devlet erkanından üst düzey isimlerin yanı sıra çok büyük bir kalabalık katılmıştı.