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2021 bitiyor diye sevinmeyin! Baba Vanga'nın dediği her şey çıktı 2022 kehanetleri korkunç

2021 bitiyor diye sevinmeyin! Baba Vanga'nın dediği her şey çıktı 2022 kehanetleri korkunç

Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2021'nin bitimine sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri okuyanları şok etti.

2021 bitiyor diye sevinmeyin! Baba Vanga'nın dediği her şey çıktı 2022 kehanetleri korkunç

1911’de dünyaya gelen, Rusya, Doğu Avrupa ve bölge ülkelerde bir efsane olarak tanınan Baba Vanga yaptığı açıklamalarla tanınan ve geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan bir kahin.

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2021 bitiyor diye sevinmeyin! Baba Vanga'nın dediği her şey çıktı 2022 kehanetleri korkunç

 Baba Vanga, daha önce 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını, Obama’nın seçimi kazanmasını bilmişti.

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2021 bitiyor diye sevinmeyin! Baba Vanga'nın dediği her şey çıktı 2022 kehanetleri korkunç

Birçok konuda kehanette bulunan ve “Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga, henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitirmişti.

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2021 bitiyor diye sevinmeyin! Baba Vanga'nın dediği her şey çıktı 2022 kehanetleri korkunç

Baba Vanga, 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitirmişti. O dönemde gerçekleşen cenaze törenine devlet erkanından üst düzey isimlerin yanı sıra çok büyük bir kalabalık katılmıştı.

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