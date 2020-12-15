2021 asgari ücreti ve kesintiler kaç lira olacak? İşte tüm detaylar...

Asgari ücrette geçen yıl (2019-2020) yüzde 15 artış yaşanmıştı. (Net 2.020 liradan, 2.324 liraya çıkmıştı) 2020’den 2021’e gerçekleşecek ücret artışının ne kadar olacağı konusu da işçi için de, işveren için de kritik öneme sahip.