2021 asgari ücreti ne kadar olacak? Son toplantı bugün! İşte teklif edilen ücret
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret bugün 10:30'da başlayan toplantı sonrası belli olacak.
Milyonlarca çalışanın günlerdir merakla beklediği 2021 asgari ücretin ne kadar olacağı bugün resmen açıklanacak. Asgari Ücret Komisyonu son toplantısının ardından belli olacak. İşte tüm detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.
Karşılıklı talepler iletildi
Ardından taraflar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş'in ev sahipliğinde iki kez daha bir araya geldi. Karşılıklı talepler iletildi.
Asgari ücret ne kadar olacak?
Üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu da bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin belirlediği rakamı toplantıda paylaştı.