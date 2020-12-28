2021 asgari ücreti ne kadar olacak? Son toplantı bugün! İşte teklif edilen ücret

Karşılıklı talepler iletildi

Ardından taraflar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş'in ev sahipliğinde iki kez daha bir araya geldi. Karşılıklı talepler iletildi.