2020'nin en iyi uluslararası dizileri arasındaki Türk dizisi var! Bakın hangi yapım
2020'nin en iyi uluslararası dizilerini Variety seçti. Amerika dışı yapımlardan oluşan listede, Türkiye'den de bir dizi yer aldı.
Variety, aralarında bir Türk yapımın da olduğu 2020'nin en iyi uluslararası dizilerini seçti. Variety, aralarında Jamie Lang, Rebecca Davis, Patrick Frater, Elsa Keslassy, Manori Ravindran, Naman Ramachandran, Nick Vivarelli'nin olduğu jüri üyelerinden oluşan bir çalışmayla, Amerika dışında çekilen, en iyi 15 uluslararası diziyi belirledi.
Variety'nin uluslararası yazarları bu dizilerin nerede bulunabileceğine dair ayrıntılar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından yılın en iyi drama dizilerinin bir listesini derledi. Listede aşina olduğumuz dizilerin yanı sıra, keşif anlamına gelecek diziler de bulunuyor. Listenin bir diğer sürprizi de normalde görmeye alışmadığımız, Türkiye'den de bir yapıma yer verilmiş olması.
Alef dizisi: Alef, İstanbul Boğazı'nda bir cansız bedenin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.
Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor.