2020'nin en iyi uluslararası dizileri arasındaki Türk dizisi var! Bakın hangi yapım

Variety'nin uluslararası yazarları bu dizilerin nerede bulunabileceğine dair ayrıntılar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından yılın en iyi drama dizilerinin bir listesini derledi. Listede aşina olduğumuz dizilerin yanı sıra, keşif anlamına gelecek diziler de bulunuyor. Listenin bir diğer sürprizi de normalde görmeye alışmadığımız, Türkiye'den de bir yapıma yer verilmiş olması.