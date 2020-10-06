2020'nin en çok satan otomobil markaları açıklandı! Zirvede bakın hangi model var

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Eylül sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,5 artarak 493.621 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı dokuz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70,0 oranında artarak 388.690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 artarak 104.931 adede ulaştı.