2020'nin en çok satan araba modelleri açıklandı! İlk sırada bakın hangi model var
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020'nin en çok satan araba modellerini açıkladı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Eylül sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,5 artarak 493.621 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı dokuz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70,0 oranında artarak 388.690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 artarak 104.931 adede ulaştı.
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İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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10 adet BENTLEY satıldı.
En çok satan modeli GT: 4 adet
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ASTON MARTIN - 14 adet
En çok satan modeli V8 Vantage: 5 adet
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