2020'deki resmi tatil günleri! Kamu ve özel sektör çalışanları kaç gün tatil yapacak
Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerinin kalmasının ardında çalışanlar şimdiden, 2020 yılı için tatil planları yapmaya başladılar.
106 gün hafta sonu izni
Bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2020 yılında 106 gün Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanılacak.
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Bunlara ek olarak bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri Cumartesi ve Pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün bayram tatili yapacak. Cumartesi ve Pazar hariç sayılırsa 10.5 gün resmi tatil izni yapılmış olacak.
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2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor.
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Bakanlar Kurulu kararıyla bazı bayram tatillerinin uzatılması gündeme gelebilir.
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