2020'de Türkiye'de satılan en yeni modeller belli oldu! İlk kez tam elektrikli olanı da var
Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel tanıtımlara yöneldi.
Koronavirüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etti. Bu modellerin bazıları Türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor.
İşte 2020 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...
PORSCHE İLK TAM ELEKTRİKLİ MODELİ TAYCAN TÜRKİYE'DE
Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, Doğuş Otomotiv güvencesi ile Türkiye’ye geldi. Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri Türkiye’nin 7 noktasındaki Porsche Yetkili Satıcıları’nda beğeniye sunuldu.
E-Performans serisinin en yeni modelleri Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin’deki yetkili satıcılarda beğeniye sunuldu.
Taycan’ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye’nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche AG’nin elektromobilite üzerine stratejisi paralelinde 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını iletti.