2020'de kallavi zamlar var! Araç vergisi, pasaport ve ehliyet harçlarına bakın

TÜİK verilerine göre, önümüzdeki yıl kamu mal ve hizmetleriyle vergi ve harçlarına yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme zammı uygulanacak. Bu da 2020 yıl başından itibaren vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 22.58 zam yapılacağı anlamına geliyor. Emlak vergileri yüzde 11.29 artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 liradan 288 liraya çıkacak. En ucuz otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya olacak.