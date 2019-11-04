2020'de kallavi zamlar var! Araç vergisi, pasaport ve ehliyet harçlarına bakın
1 Ocak 2020 itibariyle MTV, pasaport, trafik cezaları, ehliyet harcı, damga vergisi yüzde 22.58 oranında zamlanıyor. İşte yılbaşında zamlanacak kalemler ve yeni ücretler:
TÜİK verilerine göre, önümüzdeki yıl kamu mal ve hizmetleriyle vergi ve harçlarına yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme zammı uygulanacak. Bu da 2020 yıl başından itibaren vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 22.58 zam yapılacağı anlamına geliyor. Emlak vergileri yüzde 11.29 artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 liradan 288 liraya çıkacak. En ucuz otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya olacak.
2020 yılı MTV
En düşük değerdeki 1 ila 3 yaşındaki 1300cc'den düşük otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak. 1300-1600 motor hacmine sahip araçların MTV'si ise 1.499 liradan 1.837 liraya yükselenecek.
2020 yılı zamlı trafik cezaları
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1 Ocak 2020 itibariyle 235 liradan 288 liraya çıkacak. Emniyet kemeri cezası 132 lira, cep telefonu ile konuşmanın cezası 288 lira, hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası 288 lira, alkollü araç kullanma cezası 1.228 liraya çıkacak.
Yeni yılla birlikte damga vergisine de yüzde 22.58 oranında zam gelecek. KDV beyanı 59'a, SGK prim beyanı 44'e yükselecek.